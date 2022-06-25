В Новосибирске на площади Карла Маркса столкнулись трамвай и автобус. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 25 июня, на площади Карла Маркса в Новосибирске столкнулись трамвай и пассажирский автобус. Информация об инциденте появилась в соцсети.

– Авария произошла рядом с улицей Покрышкина. ДТП затруднило движение на данном участке, – написали в паблике «АСТ-54».

Происшествие прокомментировали в городской Госавтоинспекции:

- В результате аварии никто не пострадал. Её оформили как ДТП с материальным ущербом, – пояснили в ГИБДД по Новосибирску.

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