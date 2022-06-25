Салют на День города в Новосибирске 2022: где пройдет, когда начнется

Салют на День города в Новосибирске 2022 запустят в парке «Городское начало». Фото: Влад КОМЯКОВ

Салют на День города в Новосибирске 2022 начнется в 22:45 в парке «Городское начало». Там пройдёт 17-й фестиваль фейерверков на Оби «Огни в честь любимого города!». Любоваться фейерверками горожане смогут до 23:30.

– Участниками фестиваля станут три профессиональные пиротехнические команды. После приветствия ведущего и краткого рассказа о командах участники программы поочередно с баржи представят яркую пиротехническую программу. Пускать залпы будут под музыкальное сопровождение, – сообщает мэрия Новосибирска.

Фейерверком в честь Дня города праздничная программа закончится и в Академгородке. Там салют запустят в небо рядом с ТРЦ «Эдем». Начнётся он в 22:55.

По программе праздничных мероприятий запустят фейерверк и в парке Кирова. Он также начнётся в 22:55.

Ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу Дня города 2022 в Новосибирске.

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