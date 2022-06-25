Жителю Новосибирска продали чай с червями в ресторане на Карла Маркса. Фото: "Фламп".
Житель Новосибирска выпил чай с червями. Заказал он его в ресторане на площади Карла Маркса.
– Было хорошее место, одно из любимых, но в последний раз нас напоили чаем с червяками, что было в еде лучше не думать, – написал возмущённый сибиряк на сайте «Фламп».
По словам новосибирца, администратор предложила ему скидку в 10%. Такая позиция мужчину не устроила.
– Больше звучит как оскорбление, больше сюда ни ногой! – добавил он.
Комментаторы поста предположили, что черви были в облепихе.
– В том году такие черви атаковали всю облепиху вокруг, – написали сибиряки.
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