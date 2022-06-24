В Алтайском крае жителей Угловского района эвакуируют из-за сильного лесного пожара

Огонь населенным пунктам не угрожает, но проблем людям может доставить сильное задымление. Фото: "Толк"

Жителей Угловском района Алтайского края эвакуируют из-за сильного лесного пожара, который разгорелся на прилегающей территории 22 июня. Огонь населенным пунктам не угрожает, но проблем людям может доставить сильное задымление.

- Из-за сильного задымления несколько крайних от леса домов в селе Лаптев Лог решили эвакуировать. Никто из местных жителей и пожарных не пострадал, - сообщает издание «Толк».

Напомним, причиной пожара стал грозовой разряд. К утру 23 июня возгорание удалось локализовать, но в районе обеда огонь разбушевался с новой силой. В пятницу же, 24 июня, пожар перешел из верхового в устойчивый низовой. Сейчас специалисты МЧС продолжают тушить кромку пожара, чтобы защитить село Лаптев Лог. Также пожарные производят отжиг от села Борисовка. Из Барнаула дополнительно направили 40 бойцов МЧС и технику.

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