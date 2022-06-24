Новосибирская область получит подержанные трамваи, вагоны метро и автобусы из Москвы

Москва передаст Новосибирску 30 автобусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирская область обновляет транспортный парк не только новенькими моделями автобусов и другого общественного транспорта, но и подержанными. Регион договорился с Москвой о передаче вагонов метро, трамваев и автобусов.

— В конце 2021 была достигнута предварительная договоренность о выведении из эксплуатации городе Москве и передаче городу Новосибирску 26 вагонов метрополитена типа 87-714 и 87-714.5, 6 трамвайных вагонов модели 71-619К и 30 автобусов модели Лиаз-5292, — рассказали КП-Новосибирск в мэрии.

Когда транспорт прибудет в регион, в муниципалитете не уточнили. Пока что неизвестно даже его стоимость.

Напомним, что автобусный парк ПАТП-4 за последние два года пополнился 155 новыми автобусами. Еще 50 автобусов приедут в город до конца июня.

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