Керамист из Новосибирска строит собственную арт-резиденцию. Фото: Ведомости Заксобрания НСО

Художник и керамист Алена Залуцкая рассказала о том, что вместе с мужем строит собственную арт-резиденцию под Новосибирском. Своими планами она поделилась с «Ведомостями Заксобрания НСО».

- Резиденция будет находиться в селе Ташара Мошковского района, - отметила Алена.

Керамист руководит художественной мастерской «База». Также она сотрудничает с детской архитектурной школой «Контур». Работы Алены Залуцкой побывали более чем на 40 выставках.

- Для меня занятия керамикой – своего рода медитация. Это помогает снять напряжение и абстрагироваться от проблем. Через два часа работы ты уже чувствуешь себя совершенно счастливым, - отметила талантливая сибирячка.

Больше всего эмоций, по словам Алены, приносят летние обжиги. Они происходят на свежем воздухе.

- Раскаленные изделия нужно достать из печи с помощью щипцов и опустить в специально подготовленные ямы, наполненные опилками и шишками. Затем необходимо закупорить эти самые ямы и ждать. Все сопровождается эмоциональным подъемом — везде дым, глаза горят, взрослые люди становятся детьми, - рассказала мастерица.

Через некоторое время можно откапывать изделия и любоваться результатами проделанной работы.

Алена отметила, что использует сухую глину, которую смешивает с водой.

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