В Новосибирске будут судить мужчину, оформившего на себя чужой бизнес

Мужчине заплатили 100 тысяч рублей, чтобы зарегистрировать на него фирму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске осудят 23-летнего парня, ставшего подставным лицом фирмы. Молодому человеку заплатили 100 тысяч рублей, чтобы он зарегистрировал на свое имя организацию и передал руководство заплатившему.

— В декабре 2020 года обвиняемый за 100 тысяч рублей одолжил свой паспорт неустановленному лицу. Тот зарегистрировал на молодого человека фирму, вернул паспорт и начал вести от имени обвиняемого деятельность, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Молодой человек вину признал и раскаялся в содеянном. За то, что обвиняемый стал подставным лицом, ему грозит срок до трех лет и штраф в 500 тысяч рублей. Дело направили в Ленинский районный суд.

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