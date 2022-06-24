В Новосибирске будут судить мужчину, оформившего на себя чужой бизнес

Мужчине заплатили 100 тысяч рублей, чтобы зарегистрировать на него фирму.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске осудят 23-летнего парня, ставшего подставным лицом фирмы. Молодому человеку заплатили 100 тысяч рублей, чтобы он зарегистрировал на свое имя организацию и передал руководство заплатившему.
— В декабре 2020 года обвиняемый за 100 тысяч рублей одолжил свой паспорт неустановленному лицу. Тот зарегистрировал на молодого человека фирму, вернул паспорт и начал вести от имени обвиняемого деятельность, — рассказали в региональном Следственном комитете.
Молодой человек вину признал и раскаялся в содеянном. За то, что обвиняемый стал подставным лицом, ему грозит срок до трех лет и штраф в 500 тысяч рублей. Дело направили в Ленинский районный суд.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер