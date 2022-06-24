Новосибирские 11-классники начали отказываться от празднования выпускных

Новосибирские выпускники все чаще отказываются от празднования выпускных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пышные платья, поездки на набережную и застолья на выпускной постепенно остаются в прошлом. Самые прогрессивные из нынешних 11-классников смотрят на праздник с практической точки зрения и подсчитывают деньги, «потраченные зря».

– Зачем мне идти на общий выпускной со всеми и сдавать деньги, причем очень большие, если я могу собрать друзей из класса и погулять с ними, отметить в своей компании? – поделилась с КП-Новосибирск мнением выпускница Саша.

По мнению школьников, традиционные посиделки с учителями и родителями стесняют выпускников, которые хотят на прощание устроить большую тусовку с друзьями.

– У нас был отличный выпускной в 9 классе, поэтому на этот я не иду. Сейчас столько стресса, не все результаты ЕГЭ еще пришли, надо подавать документы, некогда расслабляться, – призналась 11-классница Лена.

Еще один повод не идти на выпускной – большой опыт подобных мероприятий. Выпускные сопровождают детей постоянно – в детском саду, в 4 классе, в 9 – и вот, наконец, прощальный в 11, когда праздник уже приелся.

– Никто не проводит количественных замеров, сколько учеников или классов отказываются от празднования выпускных. Просто такое явление появляется в современном обществе, – подтвердила КП-Новосибирск руководитель штаба при министерстве образования региона Оксана Василенко.

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