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Общество24 июня 2022 7:51

Новосибирские 11-классники начали отказываться от празднования выпускных

Официальная часть остается, но после нее пути бывших одноклассников расходятся
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирские выпускники все чаще отказываются от празднования выпускных.

Новосибирские выпускники все чаще отказываются от празднования выпускных.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пышные платья, поездки на набережную и застолья на выпускной постепенно остаются в прошлом. Самые прогрессивные из нынешних 11-классников смотрят на праздник с практической точки зрения и подсчитывают деньги, «потраченные зря».

– Зачем мне идти на общий выпускной со всеми и сдавать деньги, причем очень большие, если я могу собрать друзей из класса и погулять с ними, отметить в своей компании? – поделилась с КП-Новосибирск мнением выпускница Саша.

По мнению школьников, традиционные посиделки с учителями и родителями стесняют выпускников, которые хотят на прощание устроить большую тусовку с друзьями.

– У нас был отличный выпускной в 9 классе, поэтому на этот я не иду. Сейчас столько стресса, не все результаты ЕГЭ еще пришли, надо подавать документы, некогда расслабляться, – призналась 11-классница Лена.

Еще один повод не идти на выпускной – большой опыт подобных мероприятий. Выпускные сопровождают детей постоянно – в детском саду, в 4 классе, в 9 – и вот, наконец, прощальный в 11, когда праздник уже приелся.

– Никто не проводит количественных замеров, сколько учеников или классов отказываются от празднования выпускных. Просто такое явление появляется в современном обществе, – подтвердила КП-Новосибирск руководитель штаба при министерстве образования региона Оксана Василенко.

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