Бывший охранник супермаркета попал в суд за смерть алкоголика в Новосибирске

Подсудимый избивал знакомого за пристрастие к алкоголю Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске бывший охранник супермаркета избил пьяного знакомого, через несколько дней того нашли мертвым. Подробности приговора рассказали в прокуратуре Калининского района.

Конфликт случился 17 августа прошлого года в одном из домов на улице Макаренко. 43-летний подсудимый пришел в гости к приятелю, который страдал алкоголизмом. Стал ругать потерпевшего из-за пристрастия к алкоголю, требовать вернуть пропитый телефон. Затем надавал пощечин и тычков, схватил за шею и бросил на диван.

Через четыре дня труп 50-летнего потерпевшего нашли в гаражах возле дома. Судмедэксперты установили, что тот скончался от сердечного приступа, но на теле нашли следы побоев.

- Повреждения не были причиной смерти потерпевшего, 43-летнего охранника обвинили в причинении тяжкого вреда по неосторожности. Подсудимый признал вину, раскаялся. Ранее мужчина не был судим, состоял на учете за употребление спиртного. Женат, вырастил двух детей. Работал охранником в сети супермаркетов, но попал под сокращение, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Виолетта Вельш.

Калининский районный суд назначил ему более 200 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

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