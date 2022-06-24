В Новосибирске «Тойота» на скорости снесла столб. Фото: "АСТ-54".
В ночь на пятницу, 24 июня, в Новосибирске произошло жёсткое ДТП. Там на улице Хилокской, возле дома 3А, «Тойота» влетела в столб.
– Критические повреждения получили седан Toyota Camry и бетонная опора, – написали в группе «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, что иномарка превратилась в груду металлолома, а столб наклонился.
На месте работал экипаж ДПС. Информация об обстоятельствах аварии и о состоянии водителя уточняется.
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