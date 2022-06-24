В Новосибирской области простятся с погибшим на Украине призером Первенства Европы по карате

В ходе выполнения боевого задания на Украине погиб кандидат в мастера спорта по карате из Черепаново. Фото: РОО «Федерация Киокусинкай Новосибирской области», администрация Черепановского района.

В пятницу, 24 июня, пройдет прощание с погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим из города Черепаново Виталием Зубаревым. Об этом официально сообщает пресс-служба администрации Черепановского района.

– 17 июня 2022 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине, проявив стойкость и мужество, в бою погиб наш земляк – Зубарев Виталий Алексеевич, 15.04.1998 года рождения, – сообщили в администрации.

Виталий за 24 года успел стать кандидатом в мастера спорта по карате-киокусинкай и бронзовым призером Первенства Европы. Он получал награды за первые места на соревнованиях в СФО и по Новосибирской области, побеждал в Международных турнирах, однако выбрал профессию военного.

В городе Черепаново с 11:00 до 13:00 в районном доме культуры имени С. А. Жданько пройдет прощание с Виталием Зубаревым.

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