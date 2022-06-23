В Новосибирске стрижи не могут попасть в гнезда из-за строительной сетки

Стрижи не могут попасть в гнезда. Фото: Виктория МИНАЕВА/скриншот из видео

Жители Центрального района Новосибирска обеспокоены судьбой стрижей. Птицы свили гнезда в щелях дома на улице Державина, 5, а сейчас не могут попасть в них.

- Мой дом, для капремонта закрыли в леса. Стрижи летают, врезаются в зеленую сетку и орут так, как никогда не орали. Без слез смотреть невозможно. Как помочь? – пишет женщина в сообществе «Стрижи. Помощь, выкармливание, содержание».

Она сняла видео. На кадрах видно, как птицы в панике вьются вокруг дома и не понимают, как попасть в гнезда.

В комментариях люди переживают за стрижей и выдвигают версии, как помочь птичкам:

- Вскройте сетку, хотя бы местами, под крышей.

- Попросите чтобы закрепили сетку ниже гнезд, - предлагают сибиряки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber