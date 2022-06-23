В Алтайском крае унесло течением двух 14-летних девочек

Двух 14-летних девочек унесло течением в Алтайском крае.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
В Целинном районе Алтайского края двух девочек 14 лет унесло течением. Об этом сообщило издание Amic, ссылаясь на пресс-службу регионального МЧС.
- Это произошло в среду, 22 июня, в районе села Локоть. Девочки решили искупаться в реке Чумыш, но выбрали для этого неподходящее место. Известно, что дети находились там без взрослых, - уточнили на сайте издания.
Береговую линию начали прочесывать сотрудники пожарно-спасательного отряда, полицейские и представители местной администрации. В общей сложности пропавших искали 50 человек.
- Реку стали прочесывать водолазы. В поисках также участвовали восемь единиц техники, - добавили журналисты.
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