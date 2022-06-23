В Новосибирске Honda сбила 8-летнего мальчика во дворе дома

Ребенок находится в больнице. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске на внутридворовой территории иномарка сбила 8-летнего мальчика. ДТП произошло днем в четверг, 23 июня, в Дзержинском районе.

— 32-летний водитель за рулем автомобиля Honda CR-V двигался по внутриквартальному проезду по улице Авиастроителей и напротив дома 2/2 сбил ребенка, который переходил дорогу, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшего в ДТП 8-летнего мальчика с различными травмами доставили в больницу.

Напомним, что 19 июня на Старом шоссе произошло смертельное ДТП. «Лексус» врезался в «Тойоту», и 74-летний водитель последней погиб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске на Старом шоссе произошло смертельное ДТП

В аварии погиб 74-летний мужчина (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер