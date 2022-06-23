В Новосибирске Honda сбила 8-летнего мальчика во дворе дома

Ребенок находится в больнице. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске на внутридворовой территории иномарка сбила 8-летнего мальчика. ДТП произошло днем в четверг, 23 июня, в Дзержинском районе.
— 32-летний водитель за рулем автомобиля Honda CR-V двигался по внутриквартальному проезду по улице Авиастроителей и напротив дома 2/2 сбил ребенка, который переходил дорогу, — рассказали в городском ГИБДД.
Пострадавшего в ДТП 8-летнего мальчика с различными травмами доставили в больницу.
Напомним, что 19 июня на Старом шоссе произошло смертельное ДТП. «Лексус» врезался в «Тойоту», и 74-летний водитель последней погиб.
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