В Новосибирске нашли потерявшегося 13-летнего мальчика

Мальчика нашли на следующий день после пропажи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

13-летний подросток потерялся в Заельцовском районе Новосибирска, когда шел с матерью к стоматологу. Между родственниками произошел конфликт, и они разошлись в разные стороны. Потом мать видела сына в течение дня на дворовой территории, но в домой мальчик не вернулся. Произошло это 22 июня.

— Друзей у мальчика мало, телефон остался у матери. Вне дома ребенок не социализирован. Был случай, когда познакомился на улице с человеком, и тот помог ему добраться домой. Мальчик тогда гулял и слишком далеко отошел от дома, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Мальчика уже нашли и с ним все в порядке. Подростка не было дома около суток.

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