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Общество23 июня 2022 10:10

В районе Гусиного Брода в Новосибирске образовалась многокилометровая пробка

Об этом сообщили в соцсетях
Анастасия ХРОМЫХ
В районе Гусиного Брода образовалась огромная пробка. Фото: АСТ-54

В районе Гусиного Брода образовалась огромная пробка. Фото: АСТ-54

В четверг, 23 июня, Новосибирск сковала многокилометровая пробка. На этот раз крупный затор возник в районе села Гусиный Брод.

- Многокилометровая пробка образовалась в разгар рабочего дня, - сообщили в группе АСТ-54.

По словам подписчиков паблика, затор спровоцировали дорожные работы и авария.

В комментариях уточнили, что движение затруднено по направлению к выезду из города.

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