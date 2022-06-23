В районе Гусиного Брода в Новосибирске образовалась многокилометровая пробка

В районе Гусиного Брода образовалась огромная пробка. Фото: АСТ-54

В четверг, 23 июня, Новосибирск сковала многокилометровая пробка. На этот раз крупный затор возник в районе села Гусиный Брод.

- Многокилометровая пробка образовалась в разгар рабочего дня, - сообщили в группе АСТ-54.

По словам подписчиков паблика, затор спровоцировали дорожные работы и авария.

В комментариях уточнили, что движение затруднено по направлению к выезду из города.

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