В районе Гусиного Брода в Новосибирске образовалась многокилометровая пробка

В районе Гусиного Брода образовалась огромная пробка. Фото: АСТ-54
В четверг, 23 июня, Новосибирск сковала многокилометровая пробка. На этот раз крупный затор возник в районе села Гусиный Брод.
- Многокилометровая пробка образовалась в разгар рабочего дня, - сообщили в группе АСТ-54.
По словам подписчиков паблика, затор спровоцировали дорожные работы и авария.
В комментариях уточнили, что движение затруднено по направлению к выезду из города.
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