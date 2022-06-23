В аэропортах Сибири отметили увеличение пассажирских перевозок. Фото: Правительство НСО.

Губернатор Андрей Травников принял участие в заседании рабочей группы комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Транспорт» по вопросу организации авиаперевозок воздушным транспортом в Сибирском федеральном округе, прошедшем в рамках IX Международного Сибирского транспортного форума. Заседание провел помощник Президента РФ Игорь Левитин.

Андрей Травников на федеральном уровне представил опыт региона по развитию авиационной отрасли.

– Когда мы планировали развитие Новосибирска-Толмачёво как хаба, развивали и дальние направления, внутри страны, и ближние направления. Из Толмачёво можно долететь до Омска, Кемерова, Новокузнецка, Горно-Алтайска, Томска. Там, где радиус небольшой, и люди привыкли пользоваться поездом или автомобилем, можно воспользоваться самолетом, и уже здесь, в Толмачёво, выбрать более дальнее направление, – отметил Губернатор.

Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик отметил положительную динамику авиаперевозок, которую демонстрируют в 2022 году аэропорты Сибири:

– Что касается Сибирского федерального округа – здесь ключевыми аэропортами являются Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Омск. Приятно отметить, что все четыре крупнейших аэропорта Сибири продемонстрировали рост пассажирских перевозок относительно 2021 года – в среднем 13%, суммарно 169 тысяч пассажиров плюс, – сказал он.

В Правительстве добавили, что сейчас аэропорт Толмачёво – самый крупный и успешный пример реализации концепции аэропорта-хаба за пределами московского авиационного узла. Это – результат слаженной работы с аэропортом базовой авиакомпании «Сибирь» при непосредственной поддержке Правительства области. За пять лет, с 2017 года, участия в программе субсидирования региональных авиаперевозок в пять раз увеличено количество субсидируемых маршрутов, с 4 до 20, в семь раз – объем средств, направляемых на возмещение недополученных организациями воздушного транспорта доходов.

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