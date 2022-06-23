В Новосибирской области 58 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки ковидом заболели почти 60 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области прибавилось 58 заболевших коронавирусом, из них 11 детей. Выздоровели за сегодня 52 человека. Летальных случаев нет. Об этом сообщает оперативный штаб

– В отделениях реанимации находятся 56 человек. На ИВЛ – 9 пациентов, – сообщают в оперштабе.

Всего в больницах региона с коронавирусом и подозрением на него лежат 596 пациентов, из них 3 ребенка.

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