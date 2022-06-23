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Здоровье23 июня 2022 9:44

В Новосибирской области 58 человек заболели коронавирусом за сутки

Об этом сообщает оперативный штаб
Надежда РЫЖКИНА
За последние сутки ковидом заболели почти 60 человек.

За последние сутки ковидом заболели почти 60 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области прибавилось 58 заболевших коронавирусом, из них 11 детей. Выздоровели за сегодня 52 человека. Летальных случаев нет. Об этом сообщает оперативный штаб

– В отделениях реанимации находятся 56 человек. На ИВЛ – 9 пациентов, – сообщают в оперштабе.

Всего в больницах региона с коронавирусом и подозрением на него лежат 596 пациентов, из них 3 ребенка.

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