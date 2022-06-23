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Общество23 июня 2022 8:13

«Ростелеком» показал работу интеллектуальных транспортных систем на форуме в Новосибирске

«Ростелеком» принял участие в IX Международном Сибирском транспортном форуме и продемонстрировал возможности автоматизированных систем по управлению транспортом
Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

В Сибири «Ростелеком» активно развивает интеллектуальные транспортные системы как в городах, так и на региональных трассах. В частности, федеральный провайдер внедряет ИТС в Кемерове и Новокузнецке, занимается разработкой систем по управлению дорожным движениемв Барнаульской агломерации, устанавливает комплексы весогабаритного контроля в Новосибирской области.

- Внедрение интеллектуальных транспортных систем позволяет централизовать управление дорожным движением, чтобы можно было оперативно реагировать на нештатные ситуации, увеличивать пропускную способность загруженных участков, управлять общественным и специализированным транспортом. Как показывает статистика, автоматизация процессов позволяет в среднем снизить аварийность на 20%, сократить задержки транспорта на маршрутах на 10% и увеличить пропускную способность дорог на 15%. Все это, в свою очередь, положительно сказывается на общей дорожной ситуации, - отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Большое внимание «Ростелеком» уделяет развитию комплексной системы управления пассажирским транспортом. Цифровая платформа позволяет объединить в единой среде всех участников перевозочного процесса для эффективного планирования работы и оперативного контроля за движением транспорта.

- Эта платформа внедрена в Москве на крупнейшем в Европе операторе пассажирского транспорта - ГУП "Мосгортранс", парк которого превышает 10 тысяч единиц подвижного состава, а количество рейсов в день составляет порядка 12 тысяч. Как показала практика, с помощью комплексной системы управления можно так настроить работу предприятия, чтобы соблюсти интересы всех сторон, начиная от перевозчиков и заканчивая пассажирами. "Ростелеком" предлагает развивать эту платформу по сервисной модели SaaS с целью минимизации затрат и быстрого развертывания платформы в других регионах, - сказал Дмитрий Марков, директор направления департамента формирования и развития продуктового предложения ПАО «Ростелеком».