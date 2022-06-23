«Ростелеком» показал работу интеллектуальных транспортных систем на форуме в Новосибирске

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

В Сибири «Ростелеком» активно развивает интеллектуальные транспортные системы как в городах, так и на региональных трассах. В частности, федеральный провайдер внедряет ИТС в Кемерове и Новокузнецке, занимается разработкой систем по управлению дорожным движениемв Барнаульской агломерации, устанавливает комплексы весогабаритного контроля в Новосибирской области.

- Внедрение интеллектуальных транспортных систем позволяет централизовать управление дорожным движением, чтобы можно было оперативно реагировать на нештатные ситуации, увеличивать пропускную способность загруженных участков, управлять общественным и специализированным транспортом. Как показывает статистика, автоматизация процессов позволяет в среднем снизить аварийность на 20%, сократить задержки транспорта на маршрутах на 10% и увеличить пропускную способность дорог на 15%. Все это, в свою очередь, положительно сказывается на общей дорожной ситуации, - отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Большое внимание «Ростелеком» уделяет развитию комплексной системы управления пассажирским транспортом. Цифровая платформа позволяет объединить в единой среде всех участников перевозочного процесса для эффективного планирования работы и оперативного контроля за движением транспорта.

- Эта платформа внедрена в Москве на крупнейшем в Европе операторе пассажирского транспорта - ГУП "Мосгортранс", парк которого превышает 10 тысяч единиц подвижного состава, а количество рейсов в день составляет порядка 12 тысяч. Как показала практика, с помощью комплексной системы управления можно так настроить работу предприятия, чтобы соблюсти интересы всех сторон, начиная от перевозчиков и заканчивая пассажирами. "Ростелеком" предлагает развивать эту платформу по сервисной модели SaaS с целью минимизации затрат и быстрого развертывания платформы в других регионах, - сказал Дмитрий Марков, директор направления департамента формирования и развития продуктового предложения ПАО «Ростелеком».