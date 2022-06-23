Успехи Новосибирской области в формировании новой логистики признали на Сибирском транспортном форуме признали . Фото: Правительство НСО.

В Новосибирской области объёмы экспорта увеличились в 1,8 раза в период с января по март 2022 года. Известно, что основные направления по росту – страны Ближнего Востока и Средней Азии, Казахстан, Киргизия и ОАЭ. Информацию об этом предоставил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников в ходе IX Международного Сибирского транспортного форума.

По словам Льва Решетникова, Новосибирская область – крупный транспортно-логистическим хаб. Подтверждает это то, что оборот оптовой торговли на территории региона на 500 млрд рублей превышает валовой региональный продукт.

– Объемы экспорта Новосибирской области в январе-марте текущего года возросли в 1,8 раза, объемы импорта в аналогичный период также в 1,8 раза превысили показатели за январь-май 2021 года. Кроме того, с начала 2022 года по май в страны Ближнего Востока и Средней Азии на 124% выросли перевозки грузов железнодорожным транспортом и составили 429 тысяч тонн. В 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос экспорт зерна в Казахстан, Киргизию и ОАЭ, в 3 раза – продовольственных товаров в Казахстан, в 1,7 – нефтепродуктов в Казахстан и ОАЭ, – сообщает Правительство Новосибирской области.

Лев Решетников подчеркнул, что эти данные свидетельствуют о том, что постепенно логистические цепочки перестраиваются, а работа налаживается.

– Мы продолжаем искать решение таких проблем, как ограничения на российско-китайской границе в связи с COVID-19, ограничения на въезд в страны Европейского Союза для автотранспортных средств, ограниченная пропускная способность российских железнодорожных перевозок. Транспортно-логистическая сфера эффективно развивается, и мы надеемся, что нам удастся по итогам 2022 года прирасти в показателях, – резюмировал Лев Решетников, подчеркнув, что областные власти ведут активное взаимодействие с логистическими компаниями.

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