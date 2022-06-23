В Новосибирске водитель иномарки без номеров пытался скрыться от экипажей ДПС

В Новосибирске водитель иномарки устроил переполох на дороге. Фото: Инцидент Новосибирск

В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Crown Majesta устроил настоящий переполох. За лихачом гнались более восьми экипажей ДПС, сообщили подписчики группы «Инцидент Новосибирск».

- Погоня произошла ночью 22 июня. Иномарка была тонированная и без номеров, - уточнили в паблике.

Нарушителя задержали на Площади Маркса. Неизвестно, были ли у водителя авто права.

Сообщается, что из-за действий лихача никто не пострадал.

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