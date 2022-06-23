В Новосибирске будут судить группу наркодилеров из Красноярского края

В Новосибирске будут судить пятерых наркодилеров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске под суд пойдут пятеро наркосбытчиков, которые продавали запрещенные вещества в Красноярском крае и Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

– В результате спецоперации, проведенной в начале июня 2021 года, лидер и трое сообщников были задержаны сразу по нескольким адресам в Октябрьском районе Новосибирска. Параллельно с этим в Красноярском крае был задержан еще один участник группы – координатор местного склада наркотических средств, – рассказала Ирина Волк.

В 2018 году организатор родом из Омска собрал группу из знакомых в Красноярском крае и начал продавать наркотики за криптовалюту через интернет. Курьеров он вербовал в социальных сетях среди местных жителей, употребляющих вещества.

В 2019 году полицейские задержали нескольких наркокурьеров в Красноярском крае. Тогда лидер сбежал в Новосибирск и продолжил свою деятельность здесь. В 2021 году преступную группу задержали в Октябрьском районе.

Следователи выяснили, что организатор находится в федеральном розыске за преступление, тоже связанное с распространением наркотиков. Во время обысков полицейские нашли более двух килограммов запрещенных веществ стоимостью более 10 миллионов рублей и другие улики.

Уголовные дела на пятерых участников группы передали в суд.

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