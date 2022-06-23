Жительница Новосибирска пожаловалась на огромную свалку рядом с домом

Жительница Новосибирска жалуется на переполненную свалку. Фото: Наталья МЕШКОВА.

Жительница Новосибирска Наталья Мешкова рассказала о свалке, которая образовалась около дома на Промышленной, 3Б. Проблема в том, что мусор никто не вывозит.

- Там постоянно все навалено – не только в баках, но и рядом лежат кучи мусора. Сплошная свалка. И этот мусор разлетается по всему двору, - пожаловалась Наталья в группе «АСТ-54».

Женщина добавила, что недавно там произошел пожар. Теперь на месте стоят перепачканные в копоти мусорные баки и валяются сгоревшие отходы.

К посту Наталья прикрепила фотографию. По снимку можно понять, что мусор действительно давно не вывозили. В комментариях сибирячке посоветовали обратиться в местное ЖКХ или оставить заявку на сайте мэра.

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