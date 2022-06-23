Новосибирские кафе проверили на доступность для людей с инвалидностью

Новосибирские кафе не прошли проверку на доступность для людей с инвалидностью. Фото: Заксобрание НСО.

В Новосибирске проверили доступность уличных кафе для людей с инвалидностью. В мониторинге приняли участие депутат Заксобрания Новосибирской области Елена Спасских, общественники и люди, передвигающиеся на колясках. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Новосибирской области.

Как рассказали в пресс-службе, оценка комиссии складывалась из доступности парковки и спецместа для инвалидов, входной группы, пути движения внутри кафе, зоны оказания услуг, блока санузлов, информационных вывесок и навигации.

– Уличные кафе, в которые мы сегодня попытались попасть, абсолютно недоступны для инвалидов: двери без посторонней помощи открыть невозможно, пороги высокие, в санузле в том числе, нет обученных людей, которые должны помогать в передвижении, если инвалид без сопровождения. А те, кого нам выдавали за якобы обученный персонал, не знают элементарных правил обращения, обслуживания инвалидов, – заключила Елена Спасских.

Результаты экскурсии по новосибирским кафе отправят федеральным кураторам проекта «Единая страна – доступная среда». Благодаря этому проекту, который проходит в регионе с 2017 года, провели десятки мониторингов, контрольных мероприятий в больницах, поликлиниках, школах, университетах, музеях, театрах и на стадионах. Также постоянно проводят проверки доступности общественного транспорта и «социального такси» для людей с инвалидностью.

– Приеду в офис, и первый звонок, который я сделаю, будет в Минпромторг. Считаю, нужно собирать руководителей сетей, крупных кафе и объяснять, что происходит. Летние кафе каждый год открываются, оказывают услуги, которыми инвалиды не могут воспользоваться. Это прямое нарушение действующего законодательства, – отметил председатель Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский.

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