Новосибирцы рассказали, сколько должна зарабатывать идеальная женщина за месяц

Новосибирцы поучаствовали в опросе и поделились мнением, сколько должна зарабатывать идеальная женщина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Новосибирска ответили на вопрос, сколько денег, по их мнению, должна получать идеальная женщина за месяц. Опрос провели корреспонденты КП-Новосибирск.

- Думаю, тысяч 30 достаточно, если девушка будет жить вместе с парнем. Ну и парень должен тоже зарабатывать, причем больше своей избранницы. Мне кажется, это правильно, - высказался один из опрошенных.

Если говорить о конкретной сумме, то жители города называли следующие цифры: 20 тысяч, 30 тысяч, 50-60 тысяч, 70-80 тысяч, 100 тысяч рублей.

Некоторые из опрошенных заявили, что женщина вообще не должна работать. По их мнению, представительницу прекрасного пола обязан обеспечивать благоверный.

- Девушка не должна работать. На мужчине все держится. Ну, естественно, она будет сидеть с детьми, - поделился своим мнением молодой человек.

Кто-то заявил – это неправильно, когда женщина финансово зависит от мужчины. Также прозвучала точка зрения, что леди сама может обеспечивать возлюбленного. Хотя, стоит отметить, данная позиция оказалась непопулярной.

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