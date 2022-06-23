На трассе под Новосибирском кроссовер насмерть сбил лосиху. Фото: Минприроды НСО.
В Ордынском районе Новосибирской области произошло жёсткое ДТП. Там кроссовер врезался в лосиху. Кадры с места аварии, случившейся утром 23 июня, опубликовали в Минприроды НСО.
– В машине находились муж и жена. На место ЧП приехала скорая помощь. Супруги находятся на обследовании. Животное погибло, – говорится в сообщении ведомства.
По данным Минприроды, в регионе в 2022 году произошло уже 44 аварии с участием крупных диких животных. 45 зверей погибли.
В ведомстве призвали сибиряков быть внимательнее на дорогах особенно в тёмное время суток.
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