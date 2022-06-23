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Происшествия23 июня 2022 6:29

На заправках в Алтайском крае работник техобслуживания четыре года воровал бензин

Он установил специальное оборудование на бензоколонки и недоливал топливо
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Алтайском крае работник техобслуживания воровал бензин на заправках.

В Алтайском крае работник техобслуживания воровал бензин на заправках.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае работник фирмы по техобслуживанию заправок с двумя сообщниками четыре года воровал бензин. Об этом сообщает издание «ТОЛК».

Полицейские и Росгвардия вышли на след заправочных воров и обнаружили два грузовых автомобиля для перевозки топлива более трех тонн бензина и дизельного топлива.

Сообщники заменили программное обеспечение бензоколонок и систему учета нефтепродуктов, чтобы недоливать бензин клиентам, а затем продавать его.

В пресс-службе главного управления МВД России по Алтайскому краю уточнили, что на банду завели уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). За это им грозит до 10 лет лишения свободы.

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