На заправках в Алтайском крае работник техобслуживания четыре года воровал бензин

В Алтайском крае работник техобслуживания воровал бензин на заправках.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае работник фирмы по техобслуживанию заправок с двумя сообщниками четыре года воровал бензин. Об этом сообщает издание «ТОЛК».
Полицейские и Росгвардия вышли на след заправочных воров и обнаружили два грузовых автомобиля для перевозки топлива более трех тонн бензина и дизельного топлива.
Сообщники заменили программное обеспечение бензоколонок и систему учета нефтепродуктов, чтобы недоливать бензин клиентам, а затем продавать его.
В пресс-службе главного управления МВД России по Алтайскому краю уточнили, что на банду завели уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). За это им грозит до 10 лет лишения свободы.
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