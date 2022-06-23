На заправках в Алтайском крае работник техобслуживания четыре года воровал бензин

В Алтайском крае работник техобслуживания воровал бензин на заправках. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае работник фирмы по техобслуживанию заправок с двумя сообщниками четыре года воровал бензин. Об этом сообщает издание «ТОЛК».

Полицейские и Росгвардия вышли на след заправочных воров и обнаружили два грузовых автомобиля для перевозки топлива более трех тонн бензина и дизельного топлива.

Сообщники заменили программное обеспечение бензоколонок и систему учета нефтепродуктов, чтобы недоливать бензин клиентам, а затем продавать его.

В пресс-службе главного управления МВД России по Алтайскому краю уточнили, что на банду завели уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). За это им грозит до 10 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber