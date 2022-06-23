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Туризм23 июня 2022 5:55

В Алтайском крае введут новые маршруты на вертолётах для богатых туристов

Их проведут через дикие пещеры и познакомят с историей разработки камней
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Алтайском крае разрабатывают туры для богатых. Фото: Денис СОЛОМАХИН.

В Алтайском крае разрабатывают туры для богатых. Фото: Денис СОЛОМАХИН.

Специально для богатых путешественников в Алтайском крае разрабатывают уникальные туры. Туроператоры прокладывают маршруты через пещеры в заповедниках и предлагают полетать на вертолете, чтобы оценить горные пейзажи.

Туристов приглашают в покрытый туманами Тигирекский заповедник, где находят кости мамонтов и останки древних людей. Гостей заведут в пещеры с названиями Ящур, Логово гиены, Древняя, Мрачная и Страшная.

– На землях Тигирека насчитывается 34 вида растений, внесённых в Красную книгу, по территории ходят бурые медведи, маралы, косули, лоси, – рассказал Amic.ru заместитель директора по туризму в заповеднике Денис Соломахин.

Полюбоваться на горы можно сверху, если позволяет бюджет. Маршрут на вертолетах ввели в первую очередь для безопасности – чтобы не ездить по горам на легковых автомобилях в дождливую погоду. Однако эксперты отмечают, что такие туры вряд ли станут массовыми.

В Горной Колывани проводят экскурсии по следам разработки камней. К примеру, на Камнерезном заводе сделали самую большую в мире «Царицу ваз» высотой больше 2,5 метров, которая сейчас находится в Эрмитаже. Также, по заключениям экспертов, в Горной Колывани особая умиротворяющая атмосфера.

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