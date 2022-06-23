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Политика23 июня 2022 5:22

В Новосибирске продают автографы Байдена за 190 тысяч рублей

Продавцу можно предложить свою цену
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске продают автографы Джо Байдена. Фото: Avito.

В Новосибирске продают автографы Джо Байдена. Фото: Avito.

Два автографа американского президента Джо Байдена с фотографиями продают в Новосибирске за 190 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.

– В России подобных артефактов почти нет. Поэтому у истинных коллекционеров, а также у любителей делать эксклюзивные подарки пока есть шанс, – рассказывает продавец.

Автографы хранили в частных музеях, а теперь продают из-за тяжелого финансового положения. Как уточняет автор объявления, цены заниженные, потому что на западных аукционах фотокарточка президента США с автографом стоит от тысячи долларов.

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