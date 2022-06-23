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Политика23 июня 2022 4:57

В Новосибирске ищут рабочих для восстановления Донбасса

Строители отправятся в Донецк 27 июня
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске ищут строителей и рабочих для восстановления Донецка.

В Новосибирске ищут строителей и рабочих для восстановления Донецка.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Новосибирске ищут строителей для восстановления инфраструктуры Донецка. Объявления разместили на сайте Avito.

Рабочих отправляют 27 июня при поддержке Минстроя России. Они будут восстанавливать поликлиники, школы, детские сады и многоквартирные дома в Донецке.

Компании требуются кровельщики, каменщики, слесари, плиточники, газосварщики, маляры-штукатуры, плотники, слесари-сантехники, столяры и электромонтажники. В месяц обещают платить до 200 тысяч рублей. Вахта 60/30.

Также объявление разместили в социальных сетях. С отделом кадров можно связаться по телефону: 8-919-141-91-81 Анна.

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