В Новосибирской области будут судить жителя Бурятии, который жестоко расправился с собутыльниками. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирской области будут судить жителя Республики Бурятия, который убил одного человека, а второго избил до полусмерти. Об этом сообщает СК РФ Новосибирской области.

– Следствие установило, что 13 января 2022 года вечером фигурант по делу вместе с ранее незнакомыми ему 32-летним и 38-летним мужчинами распивали алкоголь. Пьянствовали они в доме по улице Калинина рабочем посёлке Колывань. Спустя время фигурант повздорил с 32-летним собутыльником. В ходе ссоры фигурант по делу нанес 32-летнему мужчине не менее 75 ударов по голове и телу. Травмы стали фатальными – мужчина умер. В это время второй потерпевший спал в этой же комнате. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый подошел к 38-летнему потерпевшему и нанес ему множественные удары руками в жизненно-важные органы. Он нашёл в доме твердый тупой предмет и с силой вдавил его в область груди мужчине. Тот потерял сознание. Злоумышленник решил, что убил двоих. С места преступления скрылся на поезде, – уточнили в Следственном комитете.

Личность агрессора установили сотрудники уголовного розыска МВД по Колыванскому району совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по НСО. Сняли подозреваемого с поезда на станции Ачинск в Красноярском крае. Мужчину этапировали к следователю.

Вину в преступлениях подозреваемый в полном объёме не признал. Его на время следствия отправили в СИЗО.

Дело по существу рассмотрит Колыванский районный суд.

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