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Общество23 июня 2022 4:12

Новосибирская авиакомпания S7 начнет разбирать свои самолеты на запчасти

Это даст возможность безопасно летать другим лайнерам
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирская авиакомпания начнет разбирать самолеты на запчасти.

Новосибирская авиакомпания начнет разбирать самолеты на запчасти.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирская авиакомпания S7 в ближайшем будущем может начать разбирать некоторые из самолетов на запчасти. Об этом на Сибирском транспортном форуме заявил начальник отдела стратегического планирования «Авиакомпании Сибирь» Константин Пьянков, сообщает «Коммерсантъ».

– Безопасность полетов – не то, чем может пожертвовать авиаперевозчик. Именно поэтому в какой-то момент мы будем вынуждены разбирать одни самолеты, чтобы другие продолжали летать, – рассказал Константин Пьянков.

Решение авиакомпании связано с европейскими санкциями в отношении России. Без лизинга и техобслуживания количество самолетов резко сократилось.

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