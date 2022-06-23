Новосибирская авиакомпания S7 начнет разбирать свои самолеты на запчасти

Новосибирская авиакомпания начнет разбирать самолеты на запчасти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирская авиакомпания S7 в ближайшем будущем может начать разбирать некоторые из самолетов на запчасти. Об этом на Сибирском транспортном форуме заявил начальник отдела стратегического планирования «Авиакомпании Сибирь» Константин Пьянков, сообщает «Коммерсантъ».

– Безопасность полетов – не то, чем может пожертвовать авиаперевозчик. Именно поэтому в какой-то момент мы будем вынуждены разбирать одни самолеты, чтобы другие продолжали летать, – рассказал Константин Пьянков.

Решение авиакомпании связано с европейскими санкциями в отношении России. Без лизинга и техобслуживания количество самолетов резко сократилось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber