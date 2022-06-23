Новосибирскская школьница стала призёром двух федеральных конкурсов

Фото: компания «МТС».

Это не первая победа талантливой девочки - год назад она стала лучшей в конкурсе чтецов «В сказку - из дома». В этом году Даша Шахова представила свои работы сразу на два конкурса - художественный и научно-популярный. Для конкурса «Рисуй со Смешариками» ребятам требовалось создать и загрузить на сайт «Поколения М» собственный рисунок в свободном стиле и технике. Для вдохновения и подготовки к конкурсу Даша посмотрела бесплатные видеоуроки от студии «Петербург» на сайте проекта. Итогом стала весёлая яркая картина «Тигр - символ года», которая и принесла юной художнице удачу.

Фото: компания «МТС».

Научно-популярный конкурс «Лаборатория ZOO» по конструированию полезных поделок проводился на pokolenie.mts.ru. Участникам от 6 до 10 лет нужно было создать поделку или рисунок на экологическую тему и подготовить мини-презентацию своего творения в формате минутного видеоролика.

Даша отправила на конкурс две работы: «Любопытный жираф» в технике пастели и «Пластилиновый зоопарк», населенный 14 миниатюрами представителей животного мира - от змей и пингвинов до слонов и белых медведей. Фантазия, мастерство и обаяние участницы из Новосибирска были отмечены строгим жюри и обеспечили Даше второе место среди школьников всей страны. В конце июня девочка отправится в Москву и побывает «за кулисами» легендарного московского зоопарка на индивидуальной экскурсии.

Фото: компания «МТС».

- Я очень люблю животных, особенно лошадей, и мечтаю стать ветеринаром. Когда мы бываем в нашем Новосибирском зоопарке, то проводим там целый день. Жаль, что жирафа у них нет. Но теперь я смогу увидеть редких животных своими глазами, спасибо «Поколению М». Я много рисую в студии и дома, поэтому с удовольствием поучаствовала в конкурсе и хочу продолжать творить, - рассказала Даша Шахова.

- Победы Даши в разных номинациях впечатляют и напоминают нам, как важно дать ребенку шанс реализовать все его таланты. В Новосибирске для этого есть все условия, что ежегодно подтверждают победы в проекте «Поколение М» юных художников, чтецов и танцоров из Новосибирска. Так, в этом году мы проведем региональный этап конкурса по ботанической иллюстрации с Третьяковской галереей, он будет посвящен 85-летию нашего региона. Конкурс продлится до середины сентября, и у ребят будет время принять участие и достойно представить Новосибирскую область в ботаническом атласе России. Я убежден, что талантливые дети из любого уголка страны должны иметь равные шансы на успех, и конкурсы «Поколения М» - это социальный лифт для ребят из регионов Сибири, отдаленных от столицы, - отметила директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.