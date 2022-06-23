В Новосибирске волонтеры ищут дом собаке, которую пытались сжечь вместе с будкой

В Новосибирске волонтеры ищут дома собаке, которую пытались сжечь вместе с будкой. Фото: "Пристройство животных Новосибирск и НСО".

Новосибирские волонтёры ищут дом собаке Ладе с тяжёлой судьбой. Сначала девочку выкинули хозяева. А потом кто-то попытался сжечь животное заживо.

– Неравнодушные сколотили ей простенькую будку из подручных материалов. Дети с удовольствием с ней играли. Не дом, конечно, но хоть что-то. Но кому-то собака опять помешала. Её пытались сжечь вместе с будкой, – рассказали волонтёры в группе «Пристройство животных в Новосибирске и НСО».

После случившегося Лада выжила, но стала осторожнее. Она не сразу доверяет незнакомцам, что неудивительно. Однако со своими людьми собака весёлая и озорная.

Лада стерилизована и привита. Сможет жить в частном доме и в квартире. Хорошо ладит с другими собаками.

Если вы готовы стать для Лады любящим хозяином, звоните по номерам: 89231124211 (Анастасия) или по номеру Ирины – 89139102976.

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