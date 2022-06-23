Учителей из Новосибирской области при необходимости отправят волонтерами на Донбасс

Учителя из Новосибирской области готовы поехать волонтерами на Донбасс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области среди учителей и методистов нашлись добровольцы, готовые отправиться учить детей на территории, освобожденные Вооруженными силами России. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил источник КП-Новосибирск в министерстве образования региона.

– Сформированной делегации нет, есть желающие поехать туда работать в случае такой необходимости, – уточнил источник КП-Новосибирск.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что ветеринары и растениеводы из Новосибирской области отправятся в ЛНР.

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