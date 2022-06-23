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Политика23 июня 2022 1:50

Учителей из Новосибирской области при необходимости отправят волонтерами на Донбасс

Детей будут обучать на территориях, освобожденных российскими военнослужащими
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Учителя из Новосибирской области готовы поехать волонтерами на Донбасс.

Учителя из Новосибирской области готовы поехать волонтерами на Донбасс.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области среди учителей и методистов нашлись добровольцы, готовые отправиться учить детей на территории, освобожденные Вооруженными силами России. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил источник КП-Новосибирск в министерстве образования региона.

– Сформированной делегации нет, есть желающие поехать туда работать в случае такой необходимости, – уточнил источник КП-Новосибирск.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что ветеринары и растениеводы из Новосибирской области отправятся в ЛНР.

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