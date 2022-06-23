Учителей из Новосибирской области при необходимости отправят волонтерами на Донбасс

Учителя из Новосибирской области готовы поехать волонтерами на Донбасс.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области среди учителей и методистов нашлись добровольцы, готовые отправиться учить детей на территории, освобожденные Вооруженными силами России. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил источник КП-Новосибирск в министерстве образования региона.
– Сформированной делегации нет, есть желающие поехать туда работать в случае такой необходимости, – уточнил источник КП-Новосибирск.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что ветеринары и растениеводы из Новосибирской области отправятся в ЛНР.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер