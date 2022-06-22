В Новосибирске дом для переселенцев из аварийного жилья планируют сдать в сентябре

Рабочие уже преступили к чистовой отделке квартир. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на 70% готов 10-этажный дом для переселенцев из аварийного жилья. Он находится на улице Степной, 262а. Рабочие уже приступили к чистовой отделке, а в сентябре дом планируют сдать.

— Это не стандартный проект. На первом этаже дома размещены три квартиры для граждан с ограниченной подвижностью — тех, кто передвигается на колясках. Готовность объекта высокая. Предстоит ещё решить вопросы с подключением к инженерным сетям, но думаю, что все задачи будут выполнены, и мы вовремя сдадим дом, — рассказал мэр Анатолий Локоть.

В мэрии пояснили, что всего в доме 70 квартир — по 7 на каждый этаж. В каждой будет чистовая отделка, а также сантехника и кухонные плиты. А квартиры для маломобильных граждан оснастят специальными печами, унитазами и раковинами. Рядом с домом же построят площадки для отдыха, спорта и для выгула собак.

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