Новосибирцы определились, как назвать скверы за НОВАТом и возле ГПНТБ. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске придумали названия для скверов за НОВАТом и возле ГПНТБ. Результаты голосования доступны на сайте Госуслуг.

- Сквер за НОВАТом местные жители предпочли назвать «Тринадцатый трамвай». За этот вариант проголосовали 54% участников опроса, - говорится на сайте. – Новосибирцам также предложили следующие названия: Кузнецкий сквер (27%) и Сквер имени Вегмана (14%). Вариант «иное» выбрали 5%.

Зеленая зона возле Государственной публичной научно-технической библиотеки будет называться Сквером имени Воловика.

- Этот вариант одобрили 50% опрошенных. Сквер будет назван в честь советского архитектора Анатолия Воловика, - рассказали на Госуслугах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что голосование проходило в период с 6 по 21 июня.

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