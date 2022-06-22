Сибирячка спасла диких утят, потерявших маму. Фото: предоставлено Олесей.

Жительница Оби спасла диких утят, потерявших маму. Утка с птенцами забрела на участок женщины на улице Станционной.

– Утку спугнула собака, а утята разбежались. Было их четверо: двух смогла выловить, пока не перетаскали коты, – пояснила сибирячка КП-Новосибирск.

Сначала женщина разместила о птичках пост в соцсети в надежде пристроить малышей. Потом решила, что утятам будет лучше в естественной среде обитания.

– Я пробралась до воды на болоте за участком и выпустила малышей. Бегают и плавают они резво. Там плавали три утки с утятами, уж не знаю, кто из них примет. Может и мать объявится, – надеется женщина.

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