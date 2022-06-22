В Новосибирской области устранили утечку опасного вещества на станции. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирской области экстренные службы устранили утечку вещества под названием толуилендиизоцианат. Она произошла на железнодорожной станции Барабинска.

- Вечером 20 июня поступила информация, что начал протекать железнодорожный контейнер, который следовал из Владивостока до станции Силикатная. Из него просачивалось опасное вещество толуилендиизоцианат, - рассказали на сайте ГУ МЧС России по региону.

На место прибыли специалисты «ЭКОСПАСа». Контейнер отогнали на тупиковый путь и начали разгрузку.

- В работах по устранению утечки задействовали 35 человек и 6 единиц техники, - рассказали в ведомстве. – Проблему устранили в районе 9 часов вечера.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что на станции в Барабинске случилась утечка токсичного химиката из цистерны.

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