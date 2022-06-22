В Новосибирске 6-летний мальчик застрял коленкой между деревьями. Фото: стоп-кадр.

В Кировском районе Новосибирска 6-летний мальчик застрял коленкой между стволами деревьев. Инцидент произошёл вечером 21 июня, когда ребёнок играл во дворе. Взрослые вытащить ногу малыша не смогли, поэтому вызвали на место спасателей.

– Вызов на улицу Герцена поступил около 8 вечера. Спасатели, оперативно прибыв на место, оценили ситуацию. Они разжали деревья с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Вся работа спасателей заняла считанные секунды, – уточнили в службе спасения МАСС.

Мальчика осмотрели и передали маме. Травм ребёнок не получил.

В МАСС напомнили, если вы попали в беду, звоните по номерам: 112, 231-06-49.

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