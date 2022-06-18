Устаревшие тополя в Новосибирске будут менять несколько лет

В Новосибирске озеленение продвигается медленно из-за проблем с питомниками саженцев. Фото: Горсайт / Анатолий ЯКИМОВ.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что теперь вместо заборов в городе высадят кустарники. На федеральном уровне отменили предписание ГИБДД, по которому дороги необходимо огораживать металлическими ограждениями. Об этом рассказывает Горсайт.

Напомним, недавно в центре Новосибирска спилили металлический забор между дорогой на Красном проспекте и тротуаром возле фонтана в Первомайском сквере.

Сирень, кизильник, смородина и карагана не задохнутся в выхлопных газах автомобилей. Ими можно заменять заборы. При этом между тротуаром и дорогой должен быть газон шириной не менее 1 метра, а кустарники в высоту могут достигать не более 80 сантиметров.

– Чтобы зелёный забор сформировался, понадобится от трёх до пяти лет, – отметил замдиректора МУП «Горзеленхоз» Сергей Аушев.

Также мэрия активно избавляется от старых и аварийных деревьев. Городским тополям уже полвека. Вместо них высадят новые саженцы. Однако из-за проблем с наличием питомников по их выращиванию озеленение города продвигается медленно. Новые деревья должны быть высокими, а кустарники на их место не подойдут.

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