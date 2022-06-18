В Новосибирске «Ленд Крузер» въехал в кафе на заправке и разбил стекло магазина

Внедорожник въехал в кафе на заправке. Фото: АСТ-54.

В субботу, 18 июня, на Гусинобродском шоссе внедорожник Toyota Land Cruiser 100 въехал в кафе на заправке и разбил стекло. Фотографии с места аварии очевидцы прислали в группу «АСТ-54».

– Как в голливудском фильме, – заметили комментаторы.

Родственник водителя серебристого автомобиля сообщил КП-Новосибирск, что стало причиной ДТП. По его словам, малыш сидел один в машине, пока родители отошли в магазин, и повернул ключ зажигания.

В результате повреждения получили серебристый автомобиль и заправка.

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