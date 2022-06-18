Две девочки в полосатых кофтах заблудились в Заельцовском парке

Две девочки в полосатых кофтах потерялись в новосибирском лесу. Фото: Спасатели МАСС.

В Заельцовском парке на территории дендропарка заблудились две 15-летние девочки с цветными волосами и в полосатых кофтах. Они катались на велосипедах и заехали далеко в лес. Инцидент произошел вчера днем, об этом сегодня, 18 июня, рассказали спасатели службы МАСС.

– Спасатели МАСС выехали на территорию парка, связались с девушками по телефону, уточнили их местоположение и обнаружили в лесном массиве у реки 2-я Ельцовка, – уточнили в службе.

Спасатели нашли их и вывели к знакомым местам. Фото: Спасатели МАСС.

Чтобы найти и вывести заблудившихся девочек из леса, специалистам понадобилось всего полтора часа. Подростки были в порядке, только слегка напуганы, медицинская помощь им не потребовалась.

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