Новосибирца приговорили к пожизненному сроку за попытку взорвать Кремль

Новосибирца приговорили к пожизненному сроку за попытку взрыва Кремля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Террориста из Новосибирска приговорили к пожизненному лишению свободы за попытки терактов в Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте 2-го Западного окружного военного суда.

По данным следствия, новосибирец по фамилии Назаров планировал теракты в столице Сибири, а затем в Москве. Являясь членом «Исламского государства»*, он хотел взорвать железнодорожные цистерны, торговые центры, здания Минобороны, ФСБ и Минюста, а также Кремль.

Всего с 2014 по 2020 годы он совершил 23 преступления. Вместе с пожизненным сроком Назаров получил штраф в полтора миллиона рублей.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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