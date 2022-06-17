В Новосибирской области женщину насмерть сбил тепловоз

Женщина погибла под колесами тепловоза. Фото: "АСТ-54"
В Коченевском районе Новосибирской области на станции 3990-й километр женщина погибла под колесами тепловоза. ЧП случилось в пятницу, 17 июня.
— Новосибирским следственным отделом на транспорте проводится проверка по факту смертельного травмирования женщины на железной дороге, — пояснили КП-Новосибирск в Восточном МСУТ СК РФ.
Личность погибшей сейчас устанавливается.
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