В Новосибирской области женщину насмерть сбил тепловоз

Женщина погибла под колесами тепловоза. Фото: "АСТ-54"

В Коченевском районе Новосибирской области на станции 3990-й километр женщина погибла под колесами тепловоза. ЧП случилось в пятницу, 17 июня.

— Новосибирским следственным отделом на транспорте проводится проверка по факту смертельного травмирования женщины на железной дороге, — пояснили КП-Новосибирск в Восточном МСУТ СК РФ.

Личность погибшей сейчас устанавливается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер