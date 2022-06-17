Под Новосибирском мужчина задушил родственницу полотенцем

Обвиняемого посадили в СИЗО. Фото: Олег ЗОЛОТО

В поселке 2-ая Пятилетка под Новосибирском 28-летний мужчина задушил свою родственницу полотенцем. На него завели уголовное дело по статье 105 УК РФ за убийство. Максимальное наказание, которое ждет сибиряка – 15 лет тюрьмы.

— 23 мая 2022 года злоумышленник выпивал вместе с 37-летней родственницей в хозпристройке рядом с домом. В какой-то момент между ними произошел словесный конфликт, тогда обвиняемый схватил полотенце и задушил женщину. После мужчина скрылся с места преступления, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Вскоре его задержали. Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование продолжается

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