СГК завершила 6 этапов испытаний теплосетей в Новосибирске

Осталось еще 7 этапов испытаний. Фото: Олег УКЛАДОВ

СГК завершила 6 этапов гидравлических испытаний теплосетей из 13. Было выявлено 766 повреждений, что на 10% меньше, чем на тех же контурах в 2021 году.

— Безусловно, учитываем эту статистику, но в целом мы не делаем выводы о состоянии теплосетей по динамике числа дефектов. Считаем, что состояние многих трубопроводов ухудшилось. В этом году много сложных дефектов, устранение которых требует больше времени, чем мы планировали — например, по контуру теплоснабжения ТЭЦ-3. Кроме того, менялись большие отрезки трубопроводов, — отметил исполнительный директор теплосетевого подразделения СГК Максим Рябенко.

Напомним, что гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-3 в Ленинском районе стартовали 16 мая и должны были завершиться 28 мая. Но на теплосетях нашли слишком много повреждений, в том числе и очень крупных, поэтому в срок дать горячую воду не смогли. Сильнее всего не повезло жителям домов в Юго-Западном, Троллейном и Западном жилмассивах. Им воду дали только в начале июня.

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