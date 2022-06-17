Суд назначил штраф новосибирцу за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Суд назначил штраф новосибирцу за бело-сине-белый флаг.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Центральный районный суд Новосибирска признал виновным местного жителя, который в День Победы нес в руках бело-сине-белый флаг. Данный флаг используют противники спецоперации на Украине.
— Это произошло 9 мая на проезжей части около дома 34 по улице Серебренниковской, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.
Сибиряка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. За дискредитацию Вооруженных Сил РФ ему положен штраф в размере 30 тысяч рублей.
Постановление еще не вступило в законную силу.
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