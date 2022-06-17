В Бердске рабочего насмерть засыпало землей

ЧП было вечером 16 июня. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Бердске во время земляных работ погиб мужчина. Его завалило землей. Информацию подтвердили в Бердском поисково-спасательном отряде МЧС России.

— Трагедия произошла в четверг, 16 июня. Рабочего засыпало землей в траншее, —рассказали КП-Новосибирск в МЧС.

Подробности трагедии КП-Новосибирск узнала у спасателя 3 класса Натальи Дмитриевой.

— По адресу микрорайон Морской, 1 проводились земляные работы. Там произошел обвал грунта, и рабочего засыпало. Он находился в положении стоя. Его тело было под слоем земли, а голова осталась снаружи, - сообщила КП-Новосибирск Наталья. — Скорее всего, мужчина умер от давления, а не из-за того, что наглотался земли. Ему было 40 лет.

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