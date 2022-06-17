Декоративный лук и тупую кровохлебку высадили в Новосибирске

Однолетние растения заменили на многолетние. Фото: «Зеленый Новосибирск».

В Новосибирске на Красном проспекте вместо однолетних растений на городских клумбах начали высаживать многолетники. Об этом рассказали в мэрии.

— Специалисты «Горзеленхоза» высадили несколько видов цветов. Среди них кровохлебка тупая сорта Alba, декоративный лук, флоксы, овсяница, сибирские ирисы, хоста и гейхера гибридные и многие другие. Полного декоративного эффекта растения достигнут лишь во второй декаде июля, — сообщает управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

Также осенью посадят луковичные растения (ботанические тюльпаны, нарциссы, крокусы) для того, чтобы цветение радовало даже ранней весной.

Напомним, вчера на Красном проспекте вместо металлической ограды посадили живую изгородь из сирени и смородины.

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